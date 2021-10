EMA avvia rolling review della pillola anti-Covid di Merck & Co.

(Teleborsa) - Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali, hadel medicinale antivirale oralesviluppato da Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada) e Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento della Covid-19 negli adulti.La decisione del CHMP di avviare la valutazione del farmaco si basa sui risultati preliminari diffusi a inizio mese , i quali indicano che la pillola antivirale è capace diper Covid-19 del 50% in pazienti adulti a rischio e non ricoverati con Covid-19 da lieve a moderato.L'EMA valuterà dati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e la rolling review continuerà "fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per consentire all'azienda di presentare una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio", si legge in una nota. L'Agenzia europea per i medicinali non è in grado di stimare i tempi della valutazione, ma sottolinea che dovrebbe essere".La rolling review è uno strumento che l'EMA utilizza per. Normalmente, tutti i dati sull'efficacia, la sicurezza e la qualità di un medicinale o di un vaccino devono essere pronti all'inizio della valutazione. Nel caso di una rolling review, il CHMPdagli studi in corso.