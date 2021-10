Expo 2020 Dubai: oltre 200mila visitatori al Padiglione Italia

(Teleborsa) - Conilsi conferma uno dei più visti tra quelli dei 190 Paesi partecipanti alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo. Ai 202mila visitatori in presenza, che hanno esplorato il percorso espositivo e partecipato agli eventi in programma, si aggiungono quelli virtuali: 3,4 milioni di utenti raggiunti tramite il portale web, i canali social (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube) e la APP delPadiglione.Per i visitatori in presenza è stato rilevato un picco diiniziato giovedì, giornata di ferie per il Paese ospitante. Oltre agli accessi al Padiglione – che nell'ultima settimana tematica dedicata allo Spazio ha visto protagoniste di molte iniziative ed eventi le Regioni Lazio e Puglia – si contano migliaia di presenze nelle arene di Expo in occasione di eventi musicali di alto profilo che l'Italia ha portato a Dubai, tra i quali i concerti di Ludovico Einaudi e dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta.Il– secondo i principali tour operator che operano sia in Italia che negli Emirati Arabi Uniti – ha registrato aumenti a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo anno comparabile prima della pandemia. Un incremento che, per gli operatori del settore, lascia prevedere presenze a Dubai e visite al Padiglione Italia di Expo in ulteriore ascesa in novembre e dicembre, in coincidenza con le festività italiane ed europee.Glii dall'apertura del primo di ottobre – calcolando anche i visitatori che hanno varcato l'ingresso più di una volta per visitare in giornate diverse più padiglioni tematici e nazionali – ammontano, secondo i dati forniti dall'ufficio stampa dell'ente organizzatore, a quasi