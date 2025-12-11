"Reinventing MIPEL & MICAM": l'evoluzione dell'esperienza fieristica firmata Assopellettieri e Assocalzaturifici

(Teleborsa) -l'evento leader globale dedicato alla calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, ela più grande fiera internazionale dedicata alla pelletteria, al mondo del viaggio e agli accessori moda, rafforzano la loro collaborazione all'interno di FieraMilano Rho presentandoun progetto strategico concepito per valorizzare ulteriormente l'esperienza di visitatori ed espositori e accrescere la competitività delle due manifestazioni nel panorama fieristico internazionale. Partner della trasformazione èrealtà di riferimento nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, scelta per la sua capacità di sviluppare spazi dinamici, narrativi e ad alto impatto progettuale grazie a un approccio integrato che coinvolge architettura, interior design, comunicazione e sostenibilità.In occasione dell'edizione di febbraio 2026, che coinciderà con i, l'esperienza di MIPEL sarà completamente ridisegnata: la manifestazione si trasferirà nella parte anteriore del Padiglione 5 di Fiera Milano Rho, ottenendo maggiore visibilità e centralità all'interno del quartiere fieristico e trasformando questo cambiamento in una leva per rinnovare profondamente l'identità della fiera. Il layout verrà riprogettato da Lombardini22 per rendere la visita più chiara, immersiva e immediatamente leggibile, con percorsi ottimizzati e nuove aree dedicate a prodotto, innovazione e creatività, mentre anche i moduli espositivi preallestiti saranno reinterpretati in chiave contemporanea e funzionale per rispondere alle esigenze delle aziende espositrici.Accanto a queste novità,confermerà i progetti che rappresentano da anni il cuore della manifestazione: Showcase, lo spazio dedicato al dialogo tra design, ricerca e artigianato;il format di live shopping, estremamente apprezzato dagli espositori, con livestreamer internazionali e infine, l'area dedicata al racconto del prodotto e ai trend Autunno/Inverno 2026/27 sviluppata, per l'occasione, in sinergia con MICAM allo scopo di raccontare le tendenze emergenti del settore pellettiero e calzaturiero. Integrate nel nuovo assetto, queste iniziative contribuiranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza dei buyer e dei visitatori.rappresenta la visione comune per il futuro delle due filiere, sostenendo l'evoluzione dei settori e rafforzando la posizione internazionale delle due manifestazioni.Al centro del Padiglione 5 prenderà formaun nuovo spazio concepito per ospitare iniziative e progetti sviluppati in piena sinergia tra MIPEL e MICAM, con l'obiettivo di offrire ai visitatori delle due manifestazioni un'esperienza integrata, contemporanea e ricca di contenuti di valore. All'interno dell'Hub troveranno posto, riunite in un'unica anima che combina dimensione formativa, ricerca, sperimentazione tecnica e approfondimento professionale. Questo nuovo ambiente sarà progettato per favorire un percorso continuativo di apprendimento e relazione, creando un contesto dinamico e partecipativo in cui aziende e buyer potranno accedere a momenti di networking, formazione e confronto.diventerà così il cuore pulsante della collaborazione tra le due fiere, valorizzando allo stesso tempo le specificità dei due settori. Confermata anche la presenza di Italian Startup, il progetto realizzato in collaborazione cone ile dellache accenderà i riflettori su una selezione di aziende italianeemergenti ad alto contenuto innovativo e tecnologico. Non mancherà poi uno spazio dedicato al prodotto, che offrirà una panoramica sintetica e curata delle principali tendenze della stagione Autunno/Inverno 2026–2027. Infine, verrà allestita anche un'area relax, dove i visitatori potranno concedersi una pausa dal business e godersi momenti di riposo in un ambiente confortevole."In un momento di grande trasformazione per il nostro settore, MIPEL rinnova con forza il proprio impegno nell'accompagnare le imprese della pelletteria nel loro percorso di crescita. Attraverso la collaborazione con MICAM e il nuovo layout realizzato da Lombardini22 vogliamo rafforzare ulteriormente il valore della nostra manifestazione, rendendola più visibile, più attrattiva e sempre più all'avanguardia. È un progetto strategico che ha l'obiettivo di mettere al centro l'eccellenza delle nostre filiere e offrire a visitatori ed espositori un'esperienza evoluta e sempre più coinvolgente", affermainoltre, inizierà a febbraio anche una nuova distribuzione dei Padiglioni 1 e 3 che con i Padiglioni 2 e 4 renderanno il percorso di visita più coerente, leggibile e funzionale, per facilitare l'esperienza dei buyer e valorizzare al meglio le diverse aree merceologiche.Lecome la VIP Buyers Lounge, il Ristorante e l'Ufficio Stampa saranno collocate in fondo al Padiglione 1 mentre MICAM Next con i seminari curati da WIRED Italia, sarà posizionato in fondo al Padiglione 3 insieme all'area Emerging Designer e Future of Retail."La collaborazione con MIPEL, guidata da Lombardini22, – afferma– rappresenta un passo strategico verso una visione condivisa: integrare produzione, design e innovazione in un racconto armonico che esalti anche il Made in Italy e, al contempo, l'eccellenza internazionale che anima il settore. La nuova configurazione degli spazi non è solo una scelta funzionale, ma un manifesto di contemporaneità: uno sguardo rivolto al futuro, capace di interpretare con lucidità le esigenze di espositori e buyer. MICAM evolve, si rinnova e si rigenera attraverso ascolto e visione, introducendo soluzioni che favoriscono connessioni autentiche eun'esperienza espositiva più efficace e inclusiva. Questa traiettoria, avviata con il piano industriale di KPMG, conferma che la sinergia è la chiave per trasformare identità e bisogni diversi in un ecosistema condiviso basato sulla capacità di ascolto dei mercati e delle aziende. Non si tratta solo di una fiera, ma di una piattaforma viva, pensata per generare valore, relazioni e opportunità: una community globale che guarda avanti, senza perdere la propria identità"."Abbiamo immaginato un format completamente nuovo, un progetto pilota pensato per dare longevità allo spazio fieristico e rimettere al centro la relazione. Nel nostro approccio al Reinventing Fairs lo spazio non è mai neutro: influenza i comportamenti, crea connessioni e guida l'esperienza. L'esposizione del prodotto diventa così un pretesto per generare incontro tra tutti gli attori della filiera, all'interno di un layout aperto, fluido, orientato alla fruibilità: più leggibile, meno faticoso, più efficace per chi espone e più accogliente per chi visita. Perché progettare lo spazio significa, sempre, progettare relazioni" raccontaL si confermano come punti di riferimento internazionali per calzature, pelletteria e accessori moda. L'iniziativa si inserisce in Fashion Link Milano, che riunisce in contemporanea a febbraio MICAM, MIPEL, Milano Fashion & Jewels, Sì Sposaitalia Collezioni e The One Milano, offrendo ai buyer una visione completa delle novità moda e accessori nello stesso momento e in un'unica location.Lemirano a valorizzare la filiera, presentare un'immagine contemporanea del comparto e offrire un'esperienza immersiva in cui business, intrattenimento, formazione e lifestyle si intrecciano in un percorso progettuale pensato e realizzato su misura per il visitatore.