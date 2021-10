Future USA sulla parità. Focus su trimestrali

Facebook

(Teleborsa) - Dopo una settimana chiusa con una seduta contrastata (con solo il Dow Jones in positivo), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane su inflazione, nuove ondate di Covid e stagione delle trimestrali. Stasera, dopo la chiusura del mercato,diffonde i risultati del terzo trimestre. Attese per domani, invece, le trimestrali di. Giovedì toccherà adIl contratto sulguadagna lo 0,06% a 35.698 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,14% a 4.551 punti. Il derivato sulsegna un +0,28% a 15.398 punti.Sul, prima dell'Opening Bell la Chicago Federal Reserve Bank diffonde l'indice CFNAI sull'attività economica nel 7° distretto, mentre dopo l'apertura della Borsa la Federal Reserve di Dallas pubblica i dati sullo stato di salute delle industrie manifatturiere del Texas.Tra ici sono(con la prima che ha smentito di essere al lavoro per acquistare la seconda),(secondo indiscrezioni di stampa il colosso dell'autonoleggio Hertz avrebbe ordinato 100.000 auto),(utili sotto le attese nell'ultimo trimestre su problemi alla supply chain e pressioni inflazionistiche), balzo dell'utile nel terzo trimestre),(downgrade),(rimane al centro delle polemiche e attenzionata dalla stampa americana).