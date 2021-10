TLC, Tim lancia "Magnifica": la nuova fibra 10 volte più veloce

(Teleborsa) - Collegamenti ultra-broadband in fibra ottica FTTH, su rete XGS-PON, con unconsentita dall'attuale rete Gigabit Passive Optical Networks (GPON) di Tim. Questa la novità introdotta dacon, disponibile in questa prima fase in sperimentazione per la prima volta in Italia, nelle citta` di"L'offerta – spiega Tim in una nota – prevede unaLagarantisce una connessione potente, stabile e sicura in ogni angolo della casa, grazie al WiFi6 abbinato alla certificazione dei tecnici Tim, all'ottimizzazione del segnale e al servizio Safe Web Plus esteso anche a tutte le SIM della famiglia"."Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di Tim, fino a 10 volte piu` veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica – afferma–. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese".