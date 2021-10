General Electric rivede al rialzo l'outlook dopo trimestrale positiva

General Electric

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha rivisto al rialzo la guidance del gruppo sugli utili dell'anno, dopo risultati per il terzo trimestre migliori delle attese. Idel terzo trimestre 2021 sono stati pari a 18,43 miliardi di dollari, in frazionale calo (-1%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La, in particolare, ha registrato ordini in aumento del 69% e ricavi in aumento del 10%. Glisono risultati pari a 57 centesimi per azione, contro gli 0,38 centesimi per azione del terzo trimestre 2020 e i 43 centesimi per azione attesi dagli analisti, secondo dati Refinitiv."Il team di GE ha realizzato un altro trimestre solido - ha commentato il- Gli ordini sono cresciuti, i margini si sono ampliati, la nostra performance di cassa complessiva è stata significativamente migliore e la divisione Aviation sta guadagnando slancio e mostra continui segnali di ripresa"."I team stanno gestendo un, comprese le interruzioni della catena di approvvigionamento globale e la pressione del mercato eolico onshore a causa del credito d'imposta sulla produzione degli Stati Uniti - ha aggiunto - In questo contesto, stiamo alzando le nostre aspettative di utile per azione per il 2021 e restringendo le nostre prospettive di free cash flow per l'intero anno".L'azienda di Boston ora stimainclusi tra 1,80 e 2,10 dollari per azione, rispetto agli 1,2-2,00 dollari per azione stima in precedenza. Ilè ora atteso tra 3,75 e 4,75 miliardi di dollari, anziché tra 3,5 e 5 miliardi di dollari. General Electric prevede una crescita dei ricavi, un'espansione dei margini e un free cash flow più elevato nel 2022 e fornirà maggiori dettagli in occasione della prossima trimestrale.