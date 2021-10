Mercati europei positivi su trimestrali incoraggianti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. In testa al FTSE MIB c'è, che rinnova i massimi storici sulle attese dei risultati trimestrali il prossimo 2 novembre, mentre il fanalino di coda è, in pesante ribasso dopo la diffusione dei conti trimestrali . La giornata è priva di spunti macroeconomici significativi in Europa; ini prezzi alla produzione settembre sono saliti ancora Sul, sono state positive le trimestrali di l'utile cresce del 9% nel 3° trimestre grazie) e balzo dell'utile trimestrale grazie ai due farmaci principali). Ha deluso, con ricavi ed EBITDAaL in calo nei tre mesi al 30 settembre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,162. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 83,86 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +104 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,95%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, eavanza dello 0,67%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.606 punti.In frazionale progresso il(+0,46%); pressoché invariato il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,76%),(+2,12%),(+2,05%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,08%.In caduta libera, che affonda del 3,01%.scende dell'1,37%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+9,29%),(+6,00%),(+2,46%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%.