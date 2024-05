Milano accelera con le trimestrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con protagoniste alcune big sulla scia dei positivi risultati.Sullo sfondo, gli investitori restano concentrati sulle banche centrali con le speranze di potenziali tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, nel corso dell’anno. Sempre in tema di politica monetaria, ieri la BoE ha lasciato, come previsto, i tassi invariati, aprendo però a un possibile taglio quest’estate. Sul fronte europeo, è attesa la pubblicazione dei verbali della BCE sulla riunione di aprile.Stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,078. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.374,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,77%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +130 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,77%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,97%, a 34.672 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,85%.di Milano, troviamo(+4,52%),(+4,21%),(+3,53%) e(+3,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.del FTSE MidCap,(+5,41%),(+4,34%),(+2,56%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -26,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.