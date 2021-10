Mediobanca, crescita a doppia di utili e ricavi nel trimestre

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2021-22 con un utile netto pari a 261,9 milioni, in crescita del 30,9% su base annua.Ilsale all'11% e poggia su un'ampia base di capitale ( Cet1 al 16,1%, phase-in).sono saliti del 12,8% a 706,4 milioni, con ilche mostra un incremento del 4,3% a 358,4 milioni.Il trimestre ha conseguito ", in linea con la maggior rapidità di uscita dalla pandemia delle principali economie, e favorito dai pesanti interventi di politica monetaria e fiscale che sembrano confermati ancora per diverso tempo" - scrive Mediobanca nella nota dei conti -.quanto a volumi creditizi, masse in gestione e pipeline su advisory e capital market; la crescita resta tuttavia condizionata dall’andamento deimercati finanziari, in particolare quello azionario, che si è mostrato più volatile subito dopo la pausa estiva. Tale andamento - si legge nela nota - dovrebbe consentire un, sostenuto in particolare dalla crescita del Wealth Management. Continueranno gli investimenti in innovazione e potenziamento della distribuzione nonché le spese progettuali e di ripresa dell’attività commerciale. Il costo del rischio - conclude l'istituto di Piazzeta Cuccia - dovrebbe confermarsi su livelli contenuti tenuto conto del solido andamento gestionale in tutte le divisioni, dell’ampia dotazione di overlay e delle ulteriori riprese di valore di cui il CIB è atteso beneficiare".