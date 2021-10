SIMEST avvia portale per accedere a risorse PNRR. Oltre 4.000 domande

(Teleborsa) -, società per l'internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha reso noto che sono oltrearrivate nel primo giorno di operatività del Portale per la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati - con una quota a fondo perduto - per 1,2 miliardi di euro riservati alla realizzazione di. Il controvalore delle domande ricevute è stato superiore a 600 milioni di euro.Le risorse, finanziate dall'Unione Europea e inquadrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), sono veicolate dal Fondo 394, gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Il 30% delle domande ricevute oggi è stato presentato da imprese con sede operativa nel, beneficiarie di una quota a fondo perduto fino al 40%. A queste imprese sono riservati 480 milioni di euro della dotazione complessiva del Fondo.Le imprese potranno richiedere i finanziamenti2021, salvo esaurimento anticipato delle risorse, inviando la propria domanda a SIMEST tramite il Portale operativo e acquisendo, in tal modo, la propria priorità nell'accesso al Fondo. Le risorse del Fondo verranno veicolate attraverso: Transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale; Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema; e Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce).Sarà possibile per l'impresa, spiega SIMEST in una nota, richiedere un(attualmente lo 0,055% annuo) con unafino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.