L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in lieve rialzo (+0,46%)

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 162.715,4, in rialzo dello 0,46% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 978.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,59%.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,21% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,96%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,71%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,59%.