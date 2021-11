Covid, oltre 5 milioni di morti (ufficiali) nel mondo

(Teleborsa) - Superata ufficialmente laE' quanto mettono nero su bianco i dati della Johns Hopkins University, stando ai quali fino a questa mattina i decessi legati al nuovo coronavirus nei cinque continenti sono stati, per la precisione, 5.005.638, di cui 394.229 negli ultimi 28 giorni.Il bilancio, che tiene conto dei decessi registrati dalle autorità sanitarie nazionali, rappresenta solo unaInfatti, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) proprio perché le stimedell'impatto del morbo sulla popolazione mondiale si basano esclusivamente sui numeri forniti dalle autorità sanitarie di ogni singolo paese, è assai probabile - se non certo - che il bilancio "reale" della pandemiadi quello che finora è stato possibile aggiornare.Guardando alla situazione nel nostro Paese, per quanto ad oggi siano ancora sotto controllo, la curva dei contagi è tornata a salire. "La curva dei contagi risale. Il green pass ci serve. Prorogare lo stato d'emergenza? Decideremo a ridosso della scadenza". A tratteggiare il possibile scenario è Roberto Speranza, ministro della Salute, a Mezz'ora in più rispondendo alle domande sul quadro attuale della pandemia, sulle misure adottate e su quelle che - come lo stato d'emergenza - sono in scadenza a fine anno ma, sembra proprio che, alla luce dei numeri,