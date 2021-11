Denaro su DuPont dopo trimestrale e annuncio acquisto Rogers

Dupont De Nemours

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,43%, dopo aver annunciato risultati del terzo trimestre superiori alle previsioni degli analisti. Nel dettaglio, glihanno toccato 1,15 dollari contro l'Eps di 1,12 dollari stimato dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 4,27 miliardi rispetto ai 4,16 attesi dal consensus.DuPont ha fatto sapere chein un accordo da 5,2 miliardi di dollari, rafforzando la presenza del gruppo in mercati in rapida crescita, tra cui i segmenti dei veicoli elettrici, del 5G e delle energie rinnovabili.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 76,51 USD. Rischio di discesa fino a 73,02 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 80.