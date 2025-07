Banca Ifis, al via la fase di sell-out per OPAS su Illimity Bank

Banca Ifis

Illimity Bank

(Teleborsa) -ha annunciato l’avvio della fase direlativa all’(OPAS) volontaria totalitaria su, dopo aver superato il 90% del capitale della banca guidata da Corrado Passera. L’operazione riguarda le 7,31 milioni di azioni residue, pari all’8,7% del capitale sociale di Illimity.Agliverrà riconosciuto, in alternativa al corrispettivo originario in azioni e contanti, un corrispettivo integrale in denaro pari a 4,0767 euro per azione. Il periodo per presentare le richieste di vendita sarà aperto dal 28 luglio al 29 agosto 2025, con pagamento previsto per il 5 settembre 2025.Banca Ifis ha già costituito una, depositando circapresso Banco Santander per il pagamento delle azioni residue. Al termine della procedura è previsto ildi Illimity Bank da Euronext Milan.