MPS: Rivera, privatizzazione necessaria in ogni caso. MEF garantirà efficienza e solidità

(Teleborsa) - "Sono stateper ottenere una proroga adeguata e non allo stato quantificabile". Lo ha detto il, nel corso di un'audizione alle commissioni congiunte Finanze di Camera e Senato sul dossier Banca"A prescindere dalla tempistica della soluzione" - ha aggiunto Rivera - assicurando che ile che rimanga patrimonialmente solida". Le strategie - ha detto - "rimangono incentrate sulla valorizzazione della partecipazione statale, la salvaguardia del valore storico della banca e dei suoi livelli occupazionali e sull'ulteriore rafforzamento del sistema bancario italiano".Secondo Rivera per MPS è necessario "mediante un', sulla base di un piano solido e credibile che dimostri che la banca saprà cogliere le opportunità che deriveranno dalla revisioni degli impegni" con la UE "e risponda in modo rassicurante ai risultati degli stress test" pubblicati a luglio dall'EBA.MPS - ha detto ancora il direttore generale del Tesoro - non ha "ottenuto il pieno raggiungimento degli obiettivi" di riduzione dei costi concordati con la UE con il piano di ristrutturazione del 2017. L'istituto ha "per il 2021, pari a 20.065 unità, "subendo tuttavia un rallentamento negli ultimi due anni" a causa di una "redditività sotto le attese che ha reso disponibili minori risorse per sostenere i costi di riduzione del personale" mentre "".Quanto alle, Rivera ha affermato: ". Non credo che il Tesoro si trovasse in una condizione di debolezza. L'obbligo e l'impegno che avevamo era per chiudere l'operazione entro il 31 dicembre di quest'anno, ma a condizioni di mercato. Quindi se le condizioni di mercato non ci sono, noi non concludiamo e, non siamo costretti a farlo".