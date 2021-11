L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+1,95%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE MIB

Stmicroelectronics

listino milanese

Sesa

Reply

Esprinet

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Fullsix

Sabaf

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 3.194,53 punti, archiviando la giornata a quota 163.499,2.L'intanto guadagna 10,36 punti, dopo un incipit a quota 984,19.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,61%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,15%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,19%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,26%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,56%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,23% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,07% sui valori precedenti.