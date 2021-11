Boeing, ok dalle autorità Usa per satelliti per connessione internet dallo spazio

Boeing

(Teleborsa) -ha ottenuto l'dalle autorità americane per il suo progetto di costellazione di 147 satelliti per fornire ladallo spazio. La Commissione federale per le comunicazioni ha "approvato una richiesta della Boeing Company per una licenza per la costruzione, il dispiegamento e la gestione di una costellazione di satelliti", si legge in una nota. "Boeing prevede di fornire un servizio internet ade di comunicazione per clienti residenziali, commerciali, istituzionali, governativi e professionali", ha aggiunto. Il servizio sarà disponibile prima neglie poi in tutto il mondo, anche nelle aree più remote.