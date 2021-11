Dl Infrastrutture, Senato: ok definitivo a decreto

(Teleborsa) - Con 190 favorevoli e 34 contrari, ilposta dal governo sul decreto Infrastrutture. Non avendo subito modifiche ed essendo stato licenziato da Palazzo Madama con loil decreto è quindi definitivamente approvato.Il provvedimento - è una sorta diin materia di infrastrutture e trasporti come si evince dal titolo che indica "disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali".Dall’introduzione nel codice della strada degliper il parcheggio per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età al rafforzamento delle sanzioni per chi occupa i parcheggi riservati senza essere autorizzato; ma anche la possibilità per le Regioni di utilizzare una quota delle risorse erogate per il servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale anche per potenziare i controlli.Per il miglioramento della rete ferroviaria confermate le norme per accelerare l’attuazione del piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico, a cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna importanti investimenti.Il decreto rafforza, inoltre, il ruolo del(Ansfisa) per migliorare efficacia ed efficienza del sistema dei controlli.