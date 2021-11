OPA Cattolica, Generali raggiunge l'84,47%. Donnet: "Con operazione rafforziamo leadership"

Cattolica

Generali

(Teleborsa) - L' OPA ) volontaria suda parte disi è chiusa, sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'advisor Equita, con 138.842.677 azioni portate in adesione, pari al 60,803% del capitale sociale della compagnia assicurativa ed a circa il 79,660% delle azioni oggetto dell'offerta.Tenuto conto delle azioni già in portafoglio - si legge in una nota - Generali arriva a quota 84,475% del capitale sociale di Cattolica.e l'operazione "è efficace e può essere perfezionata" con il pagamento che avverrà il 5 novembre, al prezzo di 6,75 euro per ciascuna azione portata in adesione.e il suo posizionamento tra i principali gruppi assicurativi europei, in linea con gli obiettivi del piano strategico 'Generali 2021' - ha commentato-. L’ampio riscontro ricevuto dal mercato testimonia la validità della nostra offerta, che si è conclusa nei termini annunciati., come già emerso in occasione della partnership siglata a giugno 2020, e”., generando benefici per tutti gli stakeholder, in particolare i clienti e le persone che vi lavorano - ha rilanciato-. L’operazione permetterà di valorizzare ulteriormente le aree distintive di Cattolica, mettendo a disposizione l’innovazione e la tecnologia di Generali Italia. Voglio dare un caloroso benvenuto a tutti i colleghi e gli agenti di Cattolica: nei prossimi mesi sarà per noi prioritario incontrarli, ascoltarli e condividere con loro tutti i vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un grande gruppo internazionale.con particolare attenzione a criteri ESG".