Vodafone Business e Microsoft suppportano la transizione digitale delle PMI

Vodafone

Microsoft

(Teleborsa) -hanno annunciato unper sostenere ladi tutta Europa. Le due aziende nuovibasati su, che faranno leva super offrire strumenti innovativi per il lavoro ibrido.Mark Allison, Direttore Strategy and Development di Vodafone ha spiegato "insieme a Microsoft stiamo fornendo soluzioni che possono essere rapidamente implementate e gestite facilmente per supportare nuovi modi di lavorare e migliorare costantemente i processi aziendali".tra le due aziende e consentirà di supportare le imprese nella transizione digitale, con servizi che mettono insiemea. I clienti di Vodafone avranno così accesso diretto a Microsoft 365, Teams Phone System e Microsoft Azure.Nel quadro dell'accordo, le aziende collaboreranno per realizzare insieme(MEC) e lIoT) concretizzando i benefici dele delle(MPN). La prima area di collaborazione è la: utilizzando i servizi di edge computing di Vodafone Business insieme al software e al visore HoloLens 2 di Microsoft, le aziende potranno ad esempio migliorare le loro attività e le esperienze de crearepiù fluidi per i dipendenti. .I nuovi servizi saranno disponibili per i clienti Vodafone Business in tutta Europa dal 4 novembre