Eurogruppo, Gentiloni: crescita Area Euro positiva e incoraggiante

(Teleborsa) - Il Commissario Ue per gli Affari economici,, in vista delledi autunno della Commissione – in programma per giovedì 11 novembre – ha definito il livello dieuropeo "positivo e incoraggiante". "Poi faremo considerazioni sui problemi di logistica e sulle catene di approvvigionamento, ma non penso che dobbiamo fraintendere i rischi al ribasso come se stessero cancellando lo scenario di base, che resta positivo e con prospettive positive", ha dichiarato arrivando all'Eurogruppo.Nell'Area euro – ha spiegato Gentiloni – "sappiamo che abbiamo unaforte, ma guardiamo molto da vicino due questioni. La prima è la, non siamo ancora fuori, la seconda è l'". Resta da capire quanto risulteranno persistenti i rincari dell'– "ci torneremo con più dettagli nei prossimi giorni, con le nostre previsioni economiche di autunno" – "poi faremo considerazioni sui problemi die sulle catene di approvvigionamento, ma non penso che dobbiamo fraintendere i rischi al ribasso come se stessero cancellando lo scenario di base, che resta positivo e con prospettive positive". "I prezzi dell'energia hanno un impatto rilevante sull'attuale aumento dell'inflazione" ma "il fenomeno sarà probabilmente temporaneo: forse già nel primo semestre del prossimo anno", ha affermato il Commissario.Quanto alla revisione della sfida è "come si può gestire l'elevato livello di debito e una crescita sostenibile. Farlo in modo appropriato e costruire consenso sarà il nostro compito, ma sono piuttosto fiducioso che troveremo un modo per rendere le regole adattate ed efficienti", ha dichiarato Gentiloni. "Sappiamo che i problemi da affrontare sono chiari. C'è la necessità di un volume di investimenti enorme, in primo luogo per la trasformazione ambientale. E con il livello del debito aumentato molto, la sua riduzione deve avere dei ritmi realistici e compatibili con la crescita", ha proseguito. "Oggi si avvia la discussione e la Commissione si è impegnata a presentare delle proposte entro la prima metà dell'anno prossimo", ha concluso.