Fiera Milano rivede al rialzo la guidance 2021 dopo i ristori

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha registrato nelricavi pari a 35,3 milioni di euro (11,3 milioni nello stesso trimestre 2020), un EBITDA di 16 milioni di euro rispetto (-5,8 milioni un anno fa) e un risultato prima delle imposte di 1,2 milioni di euro (-20,2 milioni nel terzo trimestre 2020). Considerando i, i ricavi sono stati di 39,9 milioni di euro (67,3 milioni nei 9 mesi 2020), l'EBITDA di -7 milioni di euro (4,7 milioni nei 9 mesi 2020) e il risultato prima delle imposte pari a -49,5 milioni di euro (-38,8 milioni al 30 settembre 2020). L'indebitamento finanziario netto (ante effetti IFRS 16) si attesta a 14,5 milioni di euro, rispetto a 64,9 milioni al 30 giugno 2021. Sono state 11 lenel terzo trimestre."Ilcon eventi in presenza e nella seconda parte dell'anno il calendario di Fiera Milano conta oltre 30 manifestazioni - ha commentato l'- Tutto ciò è stato possibile grazie alle imprese che hanno colto con coraggio la sfida di tornare in presenza e i numeri hanno dato loro ragione. Durante le prime fiere organizzate e ospitate nei nostri padiglioni i buyer internazionali hanno potuto toccare con mano la qualità delle produzioni nazionali ed estere. Questo conferma ancora una volta il ruolo strategico delle manifestazioni fieristiche e quello di Fiera Milano che resta al servizio della ripresa del Paese".Fiera Milano sottolinea che il 5 novembre il Ministero del Turismo ha comunicato gli esiti dei calcoli effettuati per la. Il gruppo milanese potrà beneficiare di un contributo "teorico" complessivo di circa 35 milioni di euro.Leprevedono ricavi attesi intorno ai 130 milioni di euro e, alla luce del contributo di cui sopra, EBITDA compreso fra 52 e 57 milioni di euro (rispetto ad una precedente indicazione di 23-28 milioni di euro) e una disponibilità finanziaria netta ante effetti IFRS 16 prevista nel range tra 0 e 10 milioni di euro (rispetto alla precedente previsione di indebitamento finanziario netto di 24-28 milioni di euro).