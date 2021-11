Sesa acquisisce 51% di Datef

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito, attiva nel settore Software e System Integration (“SSI”), il 51% del capitale di Datef.Datef, costituita nel 1988, con sedi a Bolzano e Brunico (BZ) e 60 risorse umane specializzate, opera nei settori digital services, cloud e sicurezza informatica, con oltre 100 clienti enterprise prevalentemente localizzati in aree germanofone dove il gruppo Sesa prosegue l’ampliamento della propria customer base., un Ebitda margin di circa il 20% ed un. Il forecast per l’anno 2021 prevede ricavi per Euro 12,5 milioni, in ulteriore crescita (+15%Y/Y) rispetto all’anno precedente.L’acquisizione - si legge in una nota - è stata realizzata sulla base di valorizzazioni in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento dei soci fondatori e key people di Datef Georg Patzleiner, Hans Peter Patzleiner e Leonhard Feichter che manterranno quote di partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione per un periodo almeno decennale, con meccanismi di Earn Out e di allineamento dei vettori di interesse ed obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine.