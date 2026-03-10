Milano 13:56
45.036 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:56
10.408 +1,55%
Francoforte 13:56
23.921 +2,19%

Vola a Piazza Affari Sesa

Migliori e peggiori
Vola a Piazza Affari Sesa
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che tratta in rialzo del 4,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,3%, rispetto a -3,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sesa, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 78,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 80,43. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 76,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```