Vola a Piazza Affari Sesa

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che tratta in rialzo del 4,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Sesa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,3%, rispetto a -3,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sesa
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 78,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 80,43. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 76,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)