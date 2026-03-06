Milano 12:59
44.114 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:59
10.347 -0,64%
Francoforte 12:59
23.552 -1,11%

Piazza Affari: balza in avanti Sesa

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con una variazione percentuale dell'1,88%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sesa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 77,38 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 79,33. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 81,28.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
