TIM porta la fibra ultraveloce a Spoltore con Fibercop

(Teleborsa) -, portando la fibra ottica acon una velocità di navigazione, per undi euro ed in sinergia con l'Amministrazione comunale. Un importante passo avanti rispetto alla attuate rete in fibra che collega 6.400 unità immobiliari fin a 200 megabit.La città abruzzese, infatti, è stata, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento "aperto". Spoltore si aggiunge ad altre città abruzzesi già coperte come L’Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto.Gli interventi, che inizieranno a breve che saranno coordinati da TIM, conalla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti e , nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.La nuova rete super-veloce consentirà dia beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.Il Sindaco di Spoltoreha dichiarato che "l'obiettivo è quello di essere pronti a sviluppare una città più moderna, connessa, con tecnologie al servizio del cittadino". "Una tappa di un percorso che ha come obiettivo - ha aggiunto - quello di dotare la città di Spoltore di una nuova rete ultraveloce che creerà opportunità economiche e consentirà di usufruire di servizi digitali all’avanguardia per una città che guarda al futuro"."Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Spoltore rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra", ha affermato, Responsabile Field Operations Line Abruzzo e Molise di TIM, spiegando che "a beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita".