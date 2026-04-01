FiberCop, fissato il prezzo del bond da 1 miliardo di euro. Sarmi: forte domanda

(Teleborsa) - FiberCop, società attiva nello sviluppo della rete di accesso fissa per le telecomunicazioni, ha fissato con successo il pricing della propria offerta di obbligazioni senior garantite a tasso fisso pari al 5,375% con scadenza 2031, per un importo nominale complessivo pari a 1 miliardo di euro. Il regolamento è previsto intorno al 10 aprile 2026.



"Siamo molto soddisfatti del risultato di questa operazione, che rappresenta la prima emissione obbligazionaria corporate italiana dall'inizio dell'attuale crisi geopolitica - ha commentato l'AD Massimo Sarmi - Il mercato finanziario ha riconosciuto la solidità del nostro business, alla luce dei risultati di FiberCop per l'intero esercizio 2025".



"L'emissione consolida il nostro piano strategico e sostiene il nostro obiettivo di raggiungere con la fibra 20,3 milioni di unità immobiliari entro il 2027 - ha aggiunto - La forte domanda da parte degli investitori ha consentito a FiberCop di aumentare l'emissione a 1 miliardo di euro, confermando la fiducia del mercato nel nostro modello di business e consolidando il finanziamento del nostro piano di roll out per i prossimi anni".



È atteso che i proventi dell'offerta siano utilizzati per incrementare la liquidità disponibile da destinare a supporto dell'ordinaria attività di impresa (general corporate purposes) e per il pagamento di commissioni e spese relative all'offerta. Eventuali proventi disponibili per l'ordinaria attività di impresa (general corporate purposes) potranno essere utilizzati per investimenti (capital expenditures) e per rifinanziare o ripagare altro indebitamento esistente.

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