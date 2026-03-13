Open Fiber, la fibra ottica arriva a Monteriggioni

(Teleborsa) - La connessione veloce non è più un’esclusiva delle grandi città: Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione della rete in fibra ottica a Monteriggioni, portando nelle abitazioni del territorio una connettività di ultima generazione, all’altezza dei principali centri urbani italiani.



L’intervento, dal valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro, ha coinvolto circa 3.377 unità immobiliari distribuite nelle località di Abbadia Isola, Casone, Rigoni, Gabbricce, Castellina Scalo, La Colonna, Lornano, Case Operaie, Badesse, Poggiolo, Corpo Santo, Colle Ciupi, La Villa, Monteresi, Formacelle, San Martino, Santa Colomba, Carpineta, Cannuccio, Convento Vecchio, Le Coste, Selvaccia, Casciano, Basciano, Bivio S. Stefano, S. Stefano e Quercegrossa. Per realizzare l’infrastruttura sono stati posati oltre 115 chilometri di nuova rete in fibra ottica.



Il progetto rientra negli interventi previsti per le cosiddette “aree bianche”, finanziati tramite i bandi Infratel e sostenuti dalla Regione Toscana, attraverso il PSR-FEASR 2014-2022, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alla rete tra grandi città e realtà locali.



La nuova infrastruttura non servirà soltanto le abitazioni private, ma collegherà anche sedi e strutture di interesse pubblico, tra cui il Comune, alcuni plessi scolastici, la stazione dei Carabinieri, la biblioteca comunale, l’asilo nido, l’eremo di San Leonardo al Lago e la Polizia Municipale. Un potenziamento che contribuirà a rendere più efficienti e moderni i servizi offerti alla cittadinanza. La rete resta di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber in concessione per i prossimi 20 anni.



Nell’occasione il Sindaco di Monteriggioni ha sottolineato come l’attivazione della fibra ottica rappresenti un intervento rilevante per il territorio: la disponibilità della banda ultra larga nelle frazioni migliora l’accesso ai servizi digitali ed apre nuove opportunità per cittadini e imprese. Anche la Vice Sindaca ha evidenziato che si tratta di un’infrastruttura attesa, capace di ridurre il divario digitale nelle aree meno centrali, ricordando come una rete efficiente sia oggi uno strumento indispensabile per sostenere le attività quotidiane, il lavoro e i servizi pubblici.



“Mettiamo a segno un altro punto a favore della transizione digitale della Toscana diffusa”, dichiara l'assessore all’innovazione digitale della Regione Toscana Alberto Lenzi, che ricorda l’obiettivo di concludere entro la fine dell'anno tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate economicamente non convenienti dagli operatori. “La connessione ad alta velocità – conclude l'assessore – è sempre più un elemento imprescindibile per lo sviluppo delle comunità: non solo una questione di dotazione tecnologica, ma è condizione per rafforzare la coesione locale e garantire che le opportunità siano a disposizione di tutti”.

