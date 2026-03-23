Barclays, OPAS Poste su TIM "non coglie le opportunità positive", prezzo offerto "deludente"

(Teleborsa) - Poste
, azionista di maggioranza di Telecom Italia
con una partecipazione del 27% in azioni ordinarie (nessuna partecipazione in azioni privilegiate), ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio per TIM
, valutandola a 0,635 euro per azione. Nel suo ultimo report, Barclays
ritiene che il prezzo offerto
sia "deludente
".
Il broker ritiene che l'offerta, di natura opportunistica, "non coglie le opportunità positive". Il prezzo obiettivo fissato da Barclays per le azioni ordinarie di TIM è di 0,62 euro (potenziale upside del 7,6% sulla chiusura del 20 marzo), tuttavia gli analisti intravedono "numerose opportunità positive
che potrebbero spingere la valutazione significativamente al di sopra di tale livello
". In particolare essi evidenziano il consolidamento del mercato in Italia
e gli earn-out legati all'operazione FiberCop
.
Inoltre gli esperti notano una maggiore rationality nel mercato dei consumi italiano
, che "potrebbe portare a risultati migliori rispetto alle attuali aspettative". "Sebbene gli azionisti esistenti rimarrebbero comunque esposti a tale rischio, poiché l'offerta è in gran parte basata sulle azioni di Poste, la loro esposizione risulterebbe notevolmente diluita".
Infine, Barclays osserva che l'offerta di Poste arriva in un "momento di significativa incertezza geopolitica ed economica
che ha pesato sul prezzo delle azioni di Telecom Italia". L'offerta, precisano gli analisti, valuta TIM a EV/EBITDA 2026e/27e pari a 6,9x/5,9x, EV/OpFCF pari a 13,0x/10,4x, rendimento del flusso di cassa libero azionario del 5,9%/8,4% rispetto a 7,5x/7,0x, EV/OpFCF pari a 13,4x/12,2x, rendimento del flusso di cassa libero azionario del 6,2%/7,5%, quindi con uno "sconto rispetto ai concorrenti
sulla maggior parte dei multipli, nonostante un profilo di crescita più elevato
".