BF vende l'1% di Bonifiche Ferraresi per 4 milioni di euro

BF

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan, ha siglato un contratto per ladel capitale della controllataa Defendini Logistica. Il corrispettivo, pari a 4 milioni di euro, consente di rilevare una plusvalenza di 1,3 milioni di euro. BF ha acquistato Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata, nel 2017. L'operazione, viene sottolineato in una nota, è realizzata indi Bonifiche Ferraresi mediante l'ingresso nel suo capitale di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo di BF nel settore agritech & food e a consolidare e rafforzare il network del gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana.La vendita annunciata oggi segue quella di una partecipazione pari al 2,5% in favore die una partecipazione pari all'1,25% in favore di, già oggetto di comunicazioni al mercato, rispettivamente, in data 30 giugno 2021 e in data 3 novembre 2021.