Brembo, gli analisti limano il prezzo obiettivo

Brembo

Brembo

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno deciso diilsu, l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli.L'ufficio studi di Banca Akros ha tagliato la previsione di quotazione adai 13,50 precedenti, abbassando anche la valutazione a "" da "accumulate", mentre gli esperti di Intesa Sanpaolo hanno indicato come target pricedai 13,50 della precedente indicazione. La raccomandazione "" è stata confermata.A Piazza Affari, oggi, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,43%.