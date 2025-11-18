Piazza Affari: in calo Brembo

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che tratta con una perdita del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Brembo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo del re dei sistemi frenanti
evidenzia un declino dei corsi verso area 8,993 Euro con prima area di resistenza vista a 9,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,952.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)