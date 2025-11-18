Piazza Affari: in calo Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

FTSE Italia Mid Cap

Brembo

indice delle società a media capitalizzazione

re dei sistemi frenanti

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 8,993 Euro con prima area di resistenza vista a 9,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,952.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)