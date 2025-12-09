Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brembo

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, con un ribasso del 2,18%.
L'andamento di Brembo
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve del re dei sistemi frenanti
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,56.
