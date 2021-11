Obiettivo 2050, la rivoluzione ecologica dei trasporti

(Teleborsa) - I trasporti svolgono un ruolo essenziale nella società e nell'economia. Da un sistema di trasporti efficiente e accessibile dipende la qualità della nostra vita. L'(AEA) evidenzia che il settore rappresenta una delle principali fonti di pressioni ambientali nell'UE contribuendo ai cambiamenti climatici, all'inquinamento atmosferico e al rumore. La riduzione di tali effetti negativi rappresenta l'importante obiettivo strategico dell'UE inteso averso l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050.Teleborsa lo ha chiesto al. “Il Ministero è fortemente impegnato nell'attuazione delle politiche sulla transizione ecologica, in linea con gli impegni assunti a livello europeo e ribaditi nel recente G20 a presidenza italiana: il Green Deal europeo e il pacchetto Fit for 55 vengono calati nella realtà attraverso di versi strumenti – ha affermato Giovannini -. Intanto, per quanto riguarda gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di nostra competenza, il 75,6% dei 62 miliardi vanno a progetti per contrastare la crisi climatica.– continua il Ministro - ècioè lo spostamento sulle ferrovie e il trasporto rapido di massa di passeggeri e merci, in modo da ridurre le emissioni climalteranti e migliorare i servizi alle persone e alle imprese. Vanno in questa direzione gli investimenti sull'alta velocità ferroviaria, sul potenziamento delle reti ferroviarie regionali, sul miglioramento delle interconnessioni ferroviarie con le aree interne e con porti e aeroporti, cui si aggiungono quelli per la riqualificazione dei porti in senso ecologico con l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) e molte altre iniziative, anche per la rigenerazione urbana. Ad esempio – aggiunge Giovannini - gli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, il rinnovo in senso ecologico dei mezzi per il trasporto pubblico locale, anche marittimo, il potenziamento della mobilità urbana sostenibile, con la costruzione di ciclovie e nuove regole per la mobilità dolce”.Ma “. Abbiamo infatti previsto che “il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di ogni nuova opera dovrà prevedere, tra l'altro, uno studio di impatto ambientale e una Relazione di Sostenibilità che garantiscano il rispetto degli indirizzi europei e del principio 'Do no significant harm'. È inoltreche ci darà indicazioni su come anticipare i rischi aumentando la resilienza e la capacità di adattamento delle opere. Questa è la visione, in estrema sintesi, che guida il Ministero, che non a caso ha cambiato nome”.– sottolinea l'- consumano un terzo di tutta l'energia finale, di cui la maggior parte proviene dal petrolio. Ciò significa chee contribuiscono in larga misura ai cambiamenti climatici. Secondo l'UE i progressi raggiunti in tema di riduzione delle emissioni, sono incoraggianti in alcuni settori, come ad esempio l'energia, mentre quelle dei trasporti aumentano.L'agenzia Teleborsa lo ha chiesto al. “Innanzitutto è utile ricordare che la filiera dell'aviazione e, in particolare gli aeroporti, incidono a livelli relativamente molto bassi sulle emissioni globali di CO2. Secondo i dati diffusi dall'Air Transport Action Group, il comparto oggi ne produrrebbe a livello mondiale circa il 2% e, se guardiamo all'Europa, il 3,4%. Bisogna considerare, inoltre - spiega Borgomeo - che nel nostro Paese il peso del trasporto sulle emissioni complessive di gas serra è stato, nel 2019, pari al 25,2%, di cui il 23,4% riferito al settore stradale, l'1,2% a quello marittimo e solo lo 0,6% al settore aereo. Ecco perché, in attesa di una forte ripresa del comparto, fondamentale per l'economia e per il turismo,. Tenendo anche conto che gli scali italiani sono da anni protagonisti nella lotta a favore della sostenibilità, ambito nel quale hanno già realizzato importanti ed innovative iniziative, oltre ad implementare un'intensa attività di progettazione”.Alla domanda “per contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione di emissioni”risponde: “Come ho appena accennato, gli aeroporti si sono posti da tempo l'obiettivo di conciliare le politiche di sviluppo infrastrutturale con le esigenze di tutela ambientale e sociale del territorio circostante, con gli scali italiani in prima fila a livello europeo. Negli anni, infatti, hanno adottato diverse misure volte a ridurre gli inquinanti atmosferici attraverso la continua ricerca e l'innovazione in termini di efficienza energetica, la produzione e l'utilizzo di risorse rinnovabili e l'attuazione di procedure che mirano all'efficienza operativa. Più di recente, inoltre, hanno posto una, i carburanti sostenibili, e all'impiego dell'idrogeno in ambito aeronautico. Vorrei poi aggiungere – ha continuato il Presidente di Assaeroporti - che, dal 2009, è stato adottato l'quale standard globale per la gestione delle emissioni di CO2 negli aeroporti che prevede 6 livelli di accreditamento e fornisce un quadro comune e una guida per gli scali per mappare, ridurre ed eliminare le emissioni.. Di questi, 7 aeroporti, pari al 57% del traffico passeggeri nazionale, sono “carbon neutral”: un”. Gli aeroporti italiani – aggiunge Borgomeo - hanno tra l'altro sottoscritto, a livello comunitario, l'accordo “NetZero2050”, prefiggendosi l'obiettivo di neutralizzare le proprie emissioni di CO2 al più tardi entro il 2050. Questo impegno è stato assunto tramite ACI EUROPE e Assaeroporti ed è stato firmato da 215 scali, di cui 10 italiani: Bergamo Orio al Serio, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia”.sono in prima linea perda cui deriva circa il(Fonte Schroders). Esistono altre opzioni utili, come ilche riduce le emissioni fino al 90% rispetto al gasolio tradizionale, e le, particolarmente adatte ai mezzi pesanti come camion e autobus.Fra tutti i principali mezzi di, quello: appena un ottavo del trasporto aereo e un terzo di quella della mobilità stradale (Fonte Schroders).In Italia, ilda anni progetta sistemi di trasporto pensati per rispondere alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ilha dichiarato che il Gruppo ha “investimenti totali per 6 miliardi e 600 nuovi treni regionali, di cui il 40% è già in circolazione. Si tratta di convogli costruiti con materiale riciclabile fino al 97% e consumi energetici inferiori del 30%. “La sfida – ha sottolineato - è trasferire le persone dall'auto privata al trasporto collettivo e integrato. Abbiamo un 80% di domanda che va in auto privata da conquistare, se riuscissimo nei prossimi anni a conquistarne il 10% è un risultato importante".Per ridurre l'inquinamento e, nel quadro del Green Deal europeo, Bruxelles ha proposto l'iniziativa “ambizione inquinamento zero in Europa”, che indica il percorso da seguire per concretizzare la trasformazione: tutti i 27 Stati membri hanno assunto l'impegno di ridurre le emissioni almeno del 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030 e di rendere l'Unione Europea il primo continente a impatto climatico zero, ambiziosamente entro l'anno 2050. La Commissione europea ha proposto di promuovere carburanti sostenibili destinati ai trasporti aerei e marittimi, di modo cheper i fornitori.Laha sviluppato un carburante sostenibile per il settore aeronautico (Sustainable Aviation Fuel, SAF) che viene ricavato dagli oli esausti e dagli scarti di grasso animale e ittico dell'industria alimentare. Il risultato è un(greenhouse gas, gas serra)rispetto al carburante tradizionale per aerei (Fonte Schroders).A luglio 2021 laha pubblicato il progetto RefuelEU Aviation, che ambisce all'utilizzo di SAF per una quota minima del 5% entro il 2030, destinata a salire al 63% entro il 2050. Bruxelles ha inoltre proposto didel settore aeronautico europeo entro il 2026.“È evidente che nella transizione green e digitale ogni attore è chiamato a fare la sua parte, maper raggiungere questo ambizioso obiettivo” - afferma a Teleborsa il-. “Come già sottolineato, gli aeroporti e le stesse compagnie aeree sono consapevoli dell'esigenza di rendere il trasporto aereo sempre più sostenibile e hanno già accettato la sfida della decarbonizzazione. L'introduzione di nuove tasse o di meccanismi punitivi – secondo Borgomeo - non può essere considerata un fattore abilitante del cambiamento.con il pieno supporto del Governo”.L'impegno dell'Europa adiventa globale. Durante la 77esima assemblea generale annuale dell'(IATA) le compagnie aeree mondiali hanno annunciato che si impegneranno a raggiungere le emissioni zero entro la metà del secolo.Due studi su trasporti e ambiente pubblicati dall'AEA, hanno mostrato che, in termini di emissioni di gas a effetto serra eSecondo l'ultima relazione annuale sui trasporti e l'ambiente 2020 - Transport and Environment Report 2020 (TERM), il passaggio a modalità di trasporto più sostenibili può dare un importante contributo al raggiungimento di questo obiettivo. Come parte di una serie di misure climatiche e ambientali prese dai vari Stati membri dell'UE,la prima legge che permetterà di raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, con la drastica riduzione delle emissioni di gas serra.in due ore e mezza o meno. “La decisione assunta dalla Francia va necessariamente contestualizzata ee soprattutto per la diversa morfologia dei due Paesi” – spiega il-. “Se si effettua poi un approfondimento sul numero dei passeggeri del mercato italiano, si evince che. Tra l'altro – aggiunge - è assodato che i passeggeri difficilmente sono disposti a effettuare viaggi in treno della durata di 4 o 5 ore. In buona sostanza, secondo noi,non può esaurirsi nella limitazione del traffico, ma”.per la transizione ecologica. Credo che sia un esempio molto concreto di una politica che punta a incentivare gli spostamenti con modalità meno impattanti dal punto di vista ambientale., anche se ormai molte persone già preferiscono, per motivi ecologici, usare i treni invece che gli aerei. Stiamo anche seguendo da vicino la sperimentazione di carburanti più puliti nel settore dell'aviazione e degli altri settori, come quello marittimo, per i quali oggigiorno la tecnologia non offre soluzioni del tutto soddisfacenti.dal punto di vista ambientale, ed è in questa direzione che stiamo andando con il Pnrr, ma anche con l'orientamento dei fondi nazionali verso forme di mobilità più sostenibile. D'altra parte – conclude il Ministro - stiamo incoraggiando gli operatori del settore a ragionare concretamente sull'offerta integrata di modalità di trasporto diverse, come quella aerea e ferroviaria. E la stessa cosa vale a livello locale, con i progetti di mobility-as-a-service (Maas) che svilupperemo nell'ambito del Pnrr”.Per un, la Commissione europea mira a revocare l'esenzione fiscale sui combustibili pesanti e ad eliminare le imposte sui carburanti sostenibili per incoraggiarne la diffusione.L'ha presentato all'IMO, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l'industria a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione COP26, "Shaping the Future of Shipping", l'ICS (che rappresenta l'80% dell'industria marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l'ambizioso attuale obiettivo dell'IMO, che è quello di ridurre le emissioni derivanti dall'industria marittima globale del 50% entro il 2050.per la decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2050 - ha dichiarato-. Stiamo dicendo ai governi che se vogliono davvero raggiungere lo zero netto, devono passare da impegni vuoti ad azioni tangibili.. Ma solo a condizione che i governi prendano le decisioni poco glamour, ma urgenti e necessarie per gestire questo processo all'interno di un quadro normativo globale".