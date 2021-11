Reddito di cittadinanza: ecco come cambia con le nuove regole

(Teleborsa) - Scatta la review del, con qualche, per renderlo più efficiente ed inclusivo. Le nuove norme previste dalla Manovra, come anticipato dal Premier Mario Draghi, consentono di correggere la traiettoria di una misura pensata per le famiglie più disagiate e come accompagnamento al lavoro.Il Governo hadell'assegno nel caso in cui venga rifiutata la prima offerta di lavoro "congrua". La riduzione del RdC dunque(ad esempio passati tre mesi), madi una proposta di lavoro , che sia anche "congrua" cioè non simbolica.Secondo le indicazioni del Comitato l'offerta di lavoro potrebbe provenire da qualsiasi parte d'Italia e riguardare lavori part-time o contratti a tempo determinato, purché durino almeno un mese.Il Comitato scientifico ha ancheper rendere il RdC più equo rispetto alle esigenze delle famiglie numerose. La soglia massima per una famiglia numerosa passerebbe infatti da 2,1 a 2,8, per arrivare a 2,9 se ci sono disabili, e per ciascun minore passerebbe da 0,2 a 0,4.Undunque potrebbe percepire al(5.400 euro l'anno) anziché 500 (6.000 euro per anno), mentrearriverebbe a percepire il beneficio massimo pari a 15.120 euro l'anno (scala di equivalenza pari a 3), cui si aggiungerebbe anche il contributo per l'affitto di 3.360 euro l'anno, per un reddito totale di 18.480 euro l'anno pari a