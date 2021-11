Exprivia continua percorso crescita di ricavi e redditività

Exprivia

(Teleborsa) - Idei primi nove mesi dell'anno disi attestano a 125 milioni di euro rispetto ai 119,8 milioni dello stesso periodo del 2020, in crescita del 4,4%.Tutti glisono in crescita: l’ EBITDA si attesta a 17,1 milioni pari al 13,7% dei ricavi, in incremento del 31,7% rispetto ai 13 milioni del 2020, l’è pari a 12,5 milioni, pari al 10,0% dei ricavi, in incremento del 50,1% rispetto ai 8,3 milioni del 2020.Ildi 10,2 milioni, è pari al 8,2% dei ricavi, in incremento del 79,2% rispetto a 5,7 milioni del 2020.Lasi attesta a -35,9 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in netto miglioramento rispetto ai -49,6 milioni del 30.09.2020.