Fila, utile +85% nei nove mesi

FILA

(Teleborsa) - Il Risultato Netto raggiunto dal Grupponei primi nove mesi del 2021, al netto del risultato di competenza degli azionisti terzi è pari a 39,7 milioni di euro in significativa crescita, rispetto ai 21,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente,, pari a 496,5 milioni mostrano un incremento rispetto al 30 Settembre 2020 pari a 25,2 milioni (+5,3%).Il EBITDA ) ammonta a 91 milioni in aumento di 12,9 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (+16,6%).Il) è pari a 68,5 milioni in crescita del 28,8% rispetto ai 53,2 milioni dei primi nove mesi del 2020.