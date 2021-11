Johnson & Johnson intende dividersi in due società quotate

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha affermato che, una focalizzata su farmaci e dispositivi medici e l'altra sui prodotti di consumo. L'azienda mira al, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui, consultazioni con comitati aziendali e altri organi di rappresentanza dei dipendenti, l'approvazione finale del consiglio di amministrazione. Al momento,della scissione proposta, con la la società che ha affermato che sarebbe esentasse e si aspetta di continuare a pagare dividendi almeno ai livelli attuali."Per la nuova Johnson & Johnson, questa separazione pianificata sottolinea lacon l'obiettivo di portare nuove soluzioni sul mercato per i pazienti e i sistemi sanitari, creando al contempo valore sostenibile per gli azionisti", ha commentatodi Johnson & Johnson."Riteniamo che la New Consumer Health Company (quella focalizzata sui prodotti di consumo, ndr) sarà un leader globale in categorie attraenti e in crescita per la salute dei consumatori e una struttura aziendale snella e mirata le forniràe introdurre nuovi prodotti", ha aggiunto.