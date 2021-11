PNRR Italia, Gentiloni: acquisire senso di missione comune

(Teleborsa) - La ripresa dell'area euro prosegue ma ora anche con, si parla molto dei rischi sul fatto che la spinta inflazionistica possa essere più duratura di quanto ritenga il consenso generale, che ritiene cheLo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo alla conferenza Crui dei rettori delle Università sottolineando checosi' come non ci sono certezza sul (rientro delle) strozzature nelle catene di forniture globali. Si tratta di fattori che consideriamoQuella delè una missionein Italia, ma per quanto sostegno ci sia già manca ancora qualcosa di rilevante: "dobbiamo conquistare il senso diha affermato l'eurocommissario."E' chiarissimo il sostegno a molte delle posposte del Governo, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più, di un senso nazionale, di unada affrontare in unPerchè secondo Gentiloni ildi tante questioni, legittime, e identitarie a cui dedichiamo nel dibattito pubblico più spazio di quello che sarebbe utile e necessario".