Pessima performance per Evgo dopo downgrade

Evgo

(Teleborsa) -registra una flessione del 14,66% rispetto alla vigilia, attestandosi a 16,13USD. Le azioni della società di ricarica per veicoli elettrici sono crollate dopo ildi Credit Suisse a "neutral". In una nota ai clienti, la banca ha affermato che le possibilità offerte dalè già prezzato nel titolo in seguito al rally di oltre il 70% delle azioni a novembre.Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area divista a 15,23 e successiva a quota 14,33. Resistenza a 17,57.