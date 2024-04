In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,98%) e si attesta su 38.086 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,46%, chiudendo a 5.048 punti. In frazionale calo il(-0,55%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,68%). A pesare è la diffusione del dato del PIL americano, risultato al di sotto delle attese degli analisti.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,69%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,02%),(-0,62%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+2,93%),(+1,84%),(+1,51%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,02%.scende del 2,45%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Tra i(+5,35%),(+5,01%),(+4,73%) e(+4,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,53%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77,8 punti; preced. 79,4 punti)14:30: Bilancia commerciale.