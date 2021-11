Dekra, Purcaro: "Terza età categoria maggiormente coinvolta negli incidenti stradali"

(Teleborsa) - "Il Premio Dekra Safety Award è stato assegnato quest'anno al Garante Privacy, nella persona del presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, in funzione dell'importante lavoro che è stato fatto, e che si sta facendo, a tutela dei dati personali. Un lavoro che dimostra la centralità della persona ed è sinonimo di libertà e democrazia". È quanto ha affermatoin occasione dellache ha visto il"Questo è il 14esimo anno dei presentazione del Rapporto Dekra sulla Sicurezza Stradale. È un rapporto che viene presentato ai governi di tutti e 55 i Paesi in cui siamo presenti e ogni anno viene individuato un tema specifico per la sicurezza stradale. Quest'anno ci siamo focalizzati sulla terza età in quanto rappresenta una delle categorie più deboli, e sempre maggiormente coinvolta negli incidenti stradali, ma anche in virtù della rilevanza percentuale dei seniores rispetto all'incremento della popolazione. Rilevanza che ha portato ad accendere un faro sulle misure che bisogna adottare in riferimento al mantenimento di tutti gli equilibri psicofisici necessari a guidare in sicurezza. Centrale è stato, inoltre, evidenziare come l'utilizzo della tecnologia possa davvero aiutare a non perdere la mobilità ma a conservarla in sicurezza".