Autogrill, dimissioni del presidente Zannoni. Al suo posto Paolo Roverato

Autogrill

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e primario operatore nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha comunicato cheha rassegnato con efficacia in data odierna ledel Consiglio di Amministrazione per motivazioni legate a impegni personali. Zannoni aveva assunto l'incarico nel febbraio 2019 e intende ora proseguire la sua collaborazione con Autogrill in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione.Il CdA ha, già Amministratore di Autogrill dall'aprile 2008 e membro del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità della Società, Comitati da cui si è dimesso in data odierna.Laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, Roverato è commercialista e revisore contabile. Dopo un'esperienza di più di dieci anni in Arthur Andersen,. È stato membro dei consigli di amministrazione di numerose società, tra le quali World Duty Free, Telecom Italia Media, Gemina, Aeroporti di Roma, Investimenti Infrastrutture, Leonardo, Schematrentaquattro, Schematrentanove, Immobiliare Italia, Sagat-Aeroporto di Torino, Aeroporto di Firenze. È stato amministratore delegato di Aeroporti Holding.Attualmentedi Edizione Property, di COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO e Maccarese; è amministratore delegato di Edizione Alberghi, amministratore unico di Edizione Agricola e sindaco effettivo di Alì.Il CdA di Autogrill haquale componente del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance in sostituzione di Paolo Roverato ed ha ridotto da quattro a tre il numero dei membri del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità della società.