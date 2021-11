Decreto fisco, saltano cashback e fondo genitori separati

(Teleborsa) - La partita sulresta esattamente alla pari. Sono infatti, uno della, che vedeva come primo firmatario il leader Matteo Salvini, l'altro deldel senatore Gianmauro dell'Olio. Entrambe le proposte sono state infatti dichiaratedalla Commissione Finanze del Senato.L'emendamento portato avanti dal Movimento si proponeva di, una misura introdotta dal Governo Conte Bis per il contrasto all'evasione, poi abolita dal governo Draghi. La proposta concerneva una sorta di, senza però specificare l'onere.La proposta-bandiera di Salvini proponeva l'istituzione di un. Per questa misura si chiedeva un impegno diper il 2021, per garantire al genitore separato unse l'altro genitore cessa o riduce il pagamento dell'assegno di mantenimento causa Covid.Complessivamente sonosugli oltre 900 posti all'attenzione delle commissioni finanze e lavoro del Senato. Fra questi anche un emendamento a firma Fratelli d'Italia per la trasformazine in Spa delle BCC ed un altro della Lega sui trasporti con veicoli eccezionali.