Intek Group, controllata cede business Wires a Elcowire Group

Intek Group

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan con partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi, ha reso noto che la sua controllata indiretta KME Mansfeld GmbH (società del gruppo KME leader nella produzione di rame e semilavorati in leghe di rame) ha sottoscritto unper la(cavi). Il business Wires sarà conferito in una Newco, le cui azioni (unitamente agli immobili afferenti il business) saranno ceduti ad un, più il valore del magazzino metallo alla data del closing. La transazione è soggetta unicamente al nulla osta dell'autorità antitrust.Il business Wires ha registrato nel 2020 une impiega circa 180 persone nello stabilimento di Hettstedt. "L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della strategia del gruppo, viene sottolineato in una nota, in quanto "l'obiettivo di KME è quello di focalizzare e rafforzare ulteriormente il business dei laminati, attraverso la, come la già annunciata acquisizione da Aurubis del business laminati piani di Zutphen".