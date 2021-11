Generali, piano di azionariato "WE SHARE" premiato ai GEO Awards

Gruppo Generali

(Teleborsa) - Ildedicato ai dipendenti delha ottenuto un, l'evento internazionale della Global Equity Organization che premia le aziende per l’eccellenza conseguita nella progettazione e gestione dei propri piani di azionariato per i dipendenti.Generali è risultata l’azienda più premiata di tutte le edizioni co "WE SHARE", che si è aggiudicato il riconoscimento quale:(multicanale e multimediale) dedicato ad oltre 60.000 dipendenti nel mondo e tradotto in 20 lingue che rappresentano 23 valute diverse;di un piano azionario a supporto della, per il modo innovativo in cui ha incoraggiato la partecipazione dei dipendenti per promuovere il cambiamento sociale anche attraverso dinazioni al fondo The Human Safety net;, grazie alle iniziative lanciate attraverso l'approsita app.Fondata nel 1999, lasostiene dirigenti aziendali e professionisti che affrontano le sfide della creazione, gestione e amministrazione dei piani di azionariato per i propri dipendenti a livello nazionale e globale.