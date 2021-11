Offerta di KKR su TIM. Governo: "Positiva se tutela occupazione e sviluppo banda ultralarga"

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, di cui è già partner nel capitale di FiberCop, la compagnia che gestisce la rete secondaria (Fiber to home). Una evoluzione inattesa, mentre si dibatteva di rcente delle possibili mosse del socio francesee del progetto di rete unica.Gli americani hanno infatti annunciato un'OPA sul 100% di Telecom, finalizzata al delisting, ponendo come condizione il raggiungimento di una soglia del 51%, la maggioranza dunque. La proposta del fondo KKR viene comunque definita "amichevole" e quindi soggetta ad una due diligence con il Board di TIM. In aggiunta, il fondo americano ha chiarito che cerca anche il gradimento del Governo, giacché la rete Telecom è un asset strategico e quindi soggetta a Golden Power. E proprio il governo avrebbe messo come condizione la tutela occupazionale ed il futuro della rete.L'offerta viene promossa ad un prezzo din 0,505 euro per azione ordinaria e di risparmio , che si confronta con un valore di chiusura in Borsa di venerdì pari a 0,3465 per le azioni ordinarie e 0,3505 euro per le risparmio. La capitalizzazione del Gruppo salirebbe dunque, comprese le azioni di risparmio, a circa 10,8 miliardi di euro rispetto ai 7,5 miliardi precedenti. I titolo infatti alla pre-apertura del mercato evidenziano entrambi un incremento del 15% circa rispetto alla chiusura di venerdì scorso.Non si è fatta attendere la "risposta" del Governo, veicolata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), il quale "preso atto dell'interesse per TIM manifestato da investitori istituzionali qualificati", ha giudicato la notizia "positiva per il Paese".Ricordando che TIM è il maggiore operatore di telefonia del Paese e che il settore delle tlc è soggetto al Golden Power, il MEF afferma che l’obiettivo del Governo è assicurare che i progetti che interessano la rete "siano compatibili con il rapido completamento della connessione con banda ultralarga, secondo quanto prefigurato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con gli investimenti necessari nello sviluppo dell'infrastruttura, e con la salvaguardia e la crescita dell'occupazione".Non vi sino al momento motivazioni certe per l'offerta di KKR, ma a quanto si mormora nelle sale operative, il fondo statunitense avrebbe intenzione di valorizzare l'asset, eventualmente vendendo i singoli asset del Gruppo,. dalla rete ai data center senza dimenticare Sparkle, la società che gestisce la rete di cavi internazionale. Per l'asset di "peso", vale a dire la rete, si ipotizza la vendita a Cdp nel giro di qualche anno.Frattanto sembra confermata l'ipotesi che venerdì prossimo, 26 novembre, si terrà un nuovo CdA di TIM, per deliberare sulla proposta, dal momento che la riunione di ieri ha preso in esame l'offerta senza deliberare. A frenare l'iter sarebbero stati i rappresentanti del socio francese Vivendi e gli amministratori indipendenti che avrebbero chiesto più tempo per esaminare la proposta.