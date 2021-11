Bankitalia, nel 2020 chiuse sofferenze per 25 miliardi. Migliorano tempi smaltimento

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Nel 2020 sono state chiuse, ovvero. Lo afferma Banca d'Italia in un nuovo report sul tema, sottolineando che il dato è(34 nel 2019, 78 nel 2018, 43 nel 2017) ed è circa il triplo dei nuovi ingressi in sofferenza (8 miliardi). Questo numero non comprende la finalizzazione dell'operazione di scissione parziale non proporzionale di ramo d'azienda realizzata dain favore di AMCO (progetto Hydra), altrimenti il computo delle sofferenze chiuse porterebbe il controvalore complessivo del 2020 a quasi 30 miliardi.Il calo ha riguardato sia le sofferenze cedute sul mercato (da 27 a 20 miliardi), sia quelle chiuse in via ordinaria (da 7 a 5 miliardi) e riflette la(da 192 a 65 miliardi tra il 2016 e il 2019 ) e la diminuzione dell'anzianità media (e quindi dell'ammontare di posizioni più vicine alla chiusura in via ordinaria). Lehanno assistito tutte le principali operazioni (12,6 miliardi realizzate da 29 banche, alcune con operazioni multioriginator). Lecedute sono state 6,7 miliardi (8,5 miliardi nel 2019; 4,3 miliardi nel 2018)."Laha contribuito alla riduzione del numero di posizioni chiuse, specialmente quelle gestite in, a seguito della chiusura dei tribunali - si legge nel rapporto di Bankitalia - In particolare, le posizioni che si trovavano nelle fasi iniziali del processo di recupero in via giudiziale hanno subitoper via delle misure di restrizione adottate. Le posizioni con procedure giunte alla fase finale distributiva hanno, invece, registrato impatti minori".Rispetto al 2019 ilè aumentato al 36% a fronte del 31% nel 2019 (dal 28% al 33% il tasso delle posizioni in sofferenza cedute e dal 44% al 45% quello delle sofferenze chiuse in via ordinaria). Il tasso medio di recupero sulleè aumentato al 40% (35% nel 2019), principalmente sulle posizioni cedute (dal 32% al 38%). Per le posizioni non assistite da garanzie reali il tasso medio di recupero è stato del 26%; anche in questo caso l'aumento si è avuto sia sulle sofferenze cedute (dal 16% al 23%) sia, seppure in misura minore, su quelle oggetto di procedure di recupero ordinarie (dal 35% al 38%).Ilnel 2020 è stato pari al 24% dell'esposizione lorda di bilancio al momento della cessione, sostanzialente invariato rispetto al 2019, a fronte di una anzianità media stabile delle posizioni cedute. Il prezzo è stato pari al 35 (31% nel 2019) per le sofferenze assistite da garanzie reali e al 10% (12% nel 2019) per le altre. Ilè stato pari al 41%, in riduzione di 12 punti percentuali rispetto a quello realizzato nel 2019 - che aveva beneficiato di un'operazione rilevante con prezzi elevati - ma in linea con il prezzo conseguito nel 2018.Il report afferma che prosegue il miglioramento, in atto dal 2015, dei, principalmente per effetto delle maggiori cessioni sul mercato. In particolare, per le posizioni aperte nel 2014, ilentro sei anni dall’ingresso a sofferenza è stato pari al 93% (tav. 4), il valore più alto registrato nel periodo di rilevazione. Il numero di posizioni chiuse entro un biennio dall'ingresso a sofferenza (posizioni aperte nel 2018) è stato pari al 63%, in lieve diminuzione rispetto al dato registrato nei due anni precedenti.