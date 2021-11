Germania, PIL 3° trimestre rivisto al ribasso

(Teleborsa) - L'economia della Germania peggiora, nel terzo trimestre 2021. Lo conferma la lettura finale diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 3° trimestre evidenzia una salita dell'1,7% su base trimestrale inferiore alla stima preliminare (+2%) e al consensus (+1,8%). Nel trimestre precedente si era registrato un calo dell'1,8%.Debole anche il dato su base tendenziale che evidenzia una crescita del 2,5% in questo caso in linea con gli analisti ma inferiore al +10,4% rilevato in precedenza.