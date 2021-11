TAV, in Francia apre il cantiere di La Praz per scavo maxitunnel da 23 km

(Teleborsa) - È stato aperto in Francia, "nel segno dell'impegno per la sicurezza sul lavoro",per lo. Si tratta del secondo cantiere Oltralpe dedicato ai lavori definitivi della galleria.Il raggruppamento d'imprese che si è aggiudicato i lavori – la mandataria– si è installato sul cantiere di La Praz questa mattina. Gli scavi dei 23 chilometri della maxi-galleria a doppia canna inizieranno a metà 2022. Tra gli atti preliminari l'impegno formale delle imprese a rispettare il"che rafforza e sistematizza il presidio della sicurezza sul lavoro nei cantieri dell'opera, vincolando i diversi attori a garantire la tutela dei lavoratori attraverso tutti gli strumenti e le tecnologie a disposizione".Nel cantiere per lo scavo è previsto l'utilizzo di tre frese mentre, nei tratti geologicamente più complessi, si userà il metodo tradizionale. Saranno realizzati anche il sito di sicurezza di La Praz, i rami di comunicazione ogni 333 metri tra le gallerie, i locali tecnici, le nicchie e le gallerie per l'esercizio e la sicurezza. In totale sonoe un impegno diSono interessati 6 Comuni francesi. Nei prossimi giorni verrà avviato anche il cantiere per il tratto del tunnel compreso tra il portale di ingresso francese a Saint-Julien-Montdenis e Saint-Martin-la-Porte, in capo al raggruppamento guidato da Implenia Suisse.La Tav è inclusa nel programma di lavoro, allegato ala integrazione dell'articolo 10, sulla cooperazione transfrontaliera. "Proseguire il coordinamento sul completamento dell'opera Torino-Lione – si legge nel documento – con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività del tunnel e delle sue tratte di accesso e nella gestione del tunnel del Frejus e del Monte Bianco". Nel testo anche la volontà di "procedere alla, al più tardi nel 2022, con l'obiettivo di migliorare la governance del tunnel del Monte Bianco".